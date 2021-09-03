Новейший российский истребитель Checkmate оказался никому не нужным 9 3.09.2021, 15:30

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«Картонному» самолету поставили шах и мат.

Заявок на российский истребитель Checkmate от иностранных государств не поступало — сообщил директор Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Об этом пишет «Информационный навигатор».

Отметим, что ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что Checkmate, впервые представленный на международном авиасалоне МАКС-2021, якобы востребован на мировом рынке вооружений. В интервью газете Wall Street Journal он заявил, что Checkmate стоимостью порядка $30 млн. станет действительно рабочим решением для стран, которые не могут приобрести истребитель F-35 Lightning II за $120 млн.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство.

Как сообщала группа «ИС», шах и мат поставили «картонному» истребителю «Checkmate» Су-75.

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