В Румынии «оплачивать» проезд можно приседаниями 2 3.09.2021, 15:40

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В городе Клуж придумали, как мотивировать вести здоровый образ жизни.

В румынском городе Клуж снова заработал автомат с билетами на автобус, мотивирующий вести здоровый образ жизни. В качестве оплаты проезда он принимает приседания. В автомат встроена умная система видеонаблюдения, которая контролирует выполнение упражнения, пишет «Евро пульс».

За 20 приседаний автомат выдает бесплатный «билет здоровья» на автобус. Обычно такой билет стоит от 50 евроцентов.

Оплату билета приседаниями протестировали еще в прошлом году в рамках Европейской недели спорта. За 4 месяца тестов жители и гости города получили более 55 тысяч бесплатных «билетов здоровья».

Билетный автомат установили на городском автовокзале; работать он будет на постоянной основе.

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