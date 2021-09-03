Ученые: В Китае 9 тысяч лет назад уже пили пиво 3.09.2021, 15:40

Археологи обнаружили древнейшее свидетельство употребления пива в Китае.

В ходе раскопок кургана в Цяотоу (провинция Фуцзянь) археологи обнаружили в могиле несколько десятков керамических сосудов разного размера и формы. Некоторые были расписаны и украшены. Керамика датируется эпохой неолита, то есть была сделана около девяти тысяч лет назад, пишет сайт vokrugsveta.ua.

Ученые нашли в горшках фитолиты рисовой шелухи, гранулы крахмала и фрагменты плесени и дрожжей, которые ферментируют пиво. В образцах почвы их не было. Это значит, что сосуды целенаправленно использовали для хранения пива. Древнее китайское пиво не было похоже на современное. Скорее всего, неолитический алкоголь представлял собой слегка сброженный сладкий напиток мутного цвета.

«Мы не знаем, как люди делали пиво девять тысяч лет назад, ведь ферментация может происходить и естественным путем. Например, могли остаться зерна риса, которые со временем покрылись плесенью. Люди могли заметить, что со временем такие зерна становятся слаще и крепче. Вероятно, люди не знали биохимию, а просто наблюдали процесс ферментации и воспроизводили его методом проб и ошибок», — заявил соавтор исследования Цзяцзин Ванг.

Приготовить пиво было трудно, поэтому вряд ли древние люди расслаблялись с его помощью после работы. Скорее всего, напиток употребляли по особым случаям. Археологи считают, что распитие пива было частью погребального ритуала — керамику нашли рядом с человеческими останками далеко от жилых построек.

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