Талибы попали в засаду бойцов Северного альянса в Панджшере: видео
- 3.09.2021, 16:00
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Это самая крупная операция, которую талибам приходится проводить против сил сопротивления.
В открытых источниках было опубликовано видео одного из первых боестолкновений талибов и бойцов Северного альянса после объявления Талибаном о наступлении на Панджшер, пишет infonavigator.com.ua.
Согласно приблизительным оценкам, численность группировки талибов, задействованной в операции в Панджшере, превышает 8 тыс человек и 300 единиц бронетехники и автотранспорта.
На сегодняшний день это самая крупная операция, которую талибам приходится проводить против сил сопротивления.