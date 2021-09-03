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Талибы попали в засаду бойцов Северного альянса в Панджшере: видео

  • 3.09.2021, 16:00
  • 2,796
Талибы попали в засаду бойцов Северного альянса в Панджшере: видео
фото: getty images

Это самая крупная операция, которую талибам приходится проводить против сил сопротивления.

В открытых источниках было опубликовано видео одного из первых боестолкновений талибов и бойцов Северного альянса после объявления Талибаном о наступлении на Панджшер, пишет infonavigator.com.ua.

Согласно приблизительным оценкам, численность группировки талибов, задействованной в операции в Панджшере, превышает 8 тыс человек и 300 единиц бронетехники и автотранспорта.

На сегодняшний день это самая крупная операция, которую талибам приходится проводить против сил сопротивления.

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