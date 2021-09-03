Минстрой может сделать аттестацию подрядчиков более жесткой: как это отразится на стройфирмах? 1 3.09.2021, 16:25

Изменения могут сказаться не только на подрядчиках, но и на стоимости квадратного метра.

Аттестаты подрядчикам выдают в зависимости от категории сложности возводимых зданий — от первой, самой сложной, до четвёртой. И одним из проблемных для стройфирм условий аттестации, которое может принять Минстрой, является увеличение штата строительной компании, передает Еврорадио.

В обосновании к проекту указано, что, согласно проведённому анализу, в некоторых организациях, которые хотят получить ту или иную категорию, штат работников мал и не соответствует заявленным квалификационным требованиям.

Но вместо того, чтобы понизить планку необходимого количества сотрудников, чиновники эти требования, наоборот, увеличивают.

- С целью исключения недобросовестных организаций с малой численностью штата, претендующих на получение аттестата соответствия более высокой категории, министерство хочет увеличить обязательное количество работников с 400 человек до 600 — для фирм, претендующих на получение первой категории, со 150 до 250 для второй категории, с 50 до 100 для третьей и не менее 10 человек для четвёртой.

— Действительно, у многих подрядчиков не выполняются требования по штату. Но по какой причине они не выполняются — об этом никто не задумывается. На сегодняшний день многие компании не могут вытянуть действующие требования.

Дело в том, что даже для строительства многоэтажного жилого дома не всегда генподрядчику нужен штат в 250 человек. И даже 150 человек, которые сегодня указаны в требованиях, не всегда нужны, — рассказывает юрист Ольга Бердник. — Как правило, в декабре проходит подтверждение аттестации. Если до этого срока примут закон, то большинство фирм аттестацию не пройдут. Если, к примеру, в некрупную компанию добавить 50 человек, то для неё это будет губительно.

Как фирмы будут выходить из такой ситуации? Не все ведь решат тут же закрываться.

— Для того чтобы выполнить требования, организация будет набирать штат, который не будет задействован в полном объёме, — продолжает Ольга. — Рабочие в таком случае работают не в полную силу, следовательно, имеют меньшую зарплату. Но зарплату всё равно платить надо, затратная часть вырастает, а значит, возрастает себестоимость строительных работ. Как итог — увеличивается стоимость квадратного метра.

Действительно ли качество возводимого объекта зависит от того, сколько сотен человек на нём работает?

— В понятии Министерства архитектуры и строительства увеличение эффективности работы — это увеличение штата, — делится мнением администратор портала проектировщиков proekt.by Владимир Полещук. — А то, что можно привлекать на кооперацию много людей из субподряда, — этого видеть не хотят. Мы, проектное сообщество, считаем, что нынешнее изменение в части требований по увеличению штата никак не повлияет на эффективность работы стройотрасли. Нужно изучать успешный зарубежный опыт и адаптировать на наши реалии. Только так можно нащупать эффективные и рабочие варианты.

Также в рамках общественного обсуждения на правовом портале проектировщики просят решить вопрос с обязательным перечнем программного обеспечения, позволяющего аттестоваться.

— Согласно аттестации, есть перечень программ для проектирования, и это в большинстве западные разработки, — говорит Владимир Полещук. — Получается, что, с одной стороны, Европа и американцы вводят санкции, а, с другой стороны, мы лоббируем на уровне законодательства покупку их программ, которые стоят неимоверных денег, хотя есть, к примеру, и российские аналоги.

Опять же, может быть, что это лобби больших проектных институтов, для них не проблема купить такое программное обеспечение, когда у них договоры идут на сотни тысяч рублей.

По одной из версий, ужесточение требований аттестации проводят для того, чтобы пролоббировать госпредприятия, “пропихнуть” их на строительном рынке.

— Эта мысль имеет право на существование, потому что на сегодняшний день госпредприятия не конкурируют из-за высоких цен, — считает Ольга Бердник. — Из того, что я наблюдаю по тендерам, — госпредприятия не могут заявить цену ниже, так как они содержат глобальный штат, из-за этого они не могут конкурировать на рынке. Я думаю, что не только в этом дело — возможно, просто хотят понизить количество строительных компаний, их сейчас очень много.

Также в обосновании к проекту Комитет государственного контроля почему-то обратил внимание на то, что собственные средства механизации у обладателей аттестата второй категории представлены не условными бетономешалками и перфораторами, а “квартирами, мотоциклом DUKATI, автомобилями Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz CLE 400, Toyota Land Cruiser, PORSCHE CAYENNE”.

Сложно сказать, мешало ли это раньше аттестованным подрядчикам успешно строить объекты. Но в изменениях, если они будут приняты в нынешнем формате, будет указано, что основными средствами будет являться только то имущество, которое необходимо для “выполнения деятельности в области строительства”.

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