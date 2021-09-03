ЕС решил взаимодействовать с талибами ради мирных граждан Афганистана 3.09.2021, 16:59

Жозеп Боррель

По словам дипломата Борреля, диалог с талибами не означает признание их власти.

Евросоюз будет взаимодействовать с радикальным движением "Талибан" ради поддержки мирного населения в Афганистане. Как передает «Радио Свобода», об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

По словам дипломата, диалог с талибами не означает признание их власти. "Это оперативное взаимодействие", — отметил Боррель на неформальной встрече глав МИД Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать контакты с талибами в соответствии с обязательствами нового афганского правительства, чтобы Афганистан не служил для экспорта терроризма в другие страны, а также уважать права женщин и свободу СМИ. Помимо прочего "Талибан" дожен гарантировать возможность отъезда всем желающим.

Брюссель готов вернуть свою миссию в Кабул, если новое правительство создаст условия в сфере безопасности, отметил дипломат.

Сегодня же стало известно, что совет управления Афганистаном возглавил лидер политического крыла "Талибан" Абдул Гани Барадар возглавит совет управления Афганистаном.

В 1980-х годах Барадар воевал в отрядах моджахедов против просоветского правительства. После захвата власти талибами в 1996 году он занимал высокопоставленные должности в правительстве. В феврале прошлого года Барадар поставил свою подпись под соглашением с Соединёнными Штатами в Катаре. Договорённости среди прочего предусматривали вывод войск США и переговоры между "Талибаном" и афганским правительством.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны исламистов.

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