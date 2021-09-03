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Варшава солидарна с журналистом Анджеем Почобутом

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  • 3.09.2021, 17:08
Варшава солидарна с журналистом Анджеем Почобутом
Анджей Почобут

Фотофакт.

Вот такой баннер в поддержку руководителя Союза поляков Беларуси и журналиста из Гродно Анджея Почобута висит в Варшаве на улице Новы Свят, — сообщают подписчики телеграм-канала «Баста».

Напомним, что в этом году 25 марта к Почобуту пришли с обыском и задержали. Он проходит по так называемому «польскому делу», которое Генеральная прокуратура завела» на Анжелику Борис и других членов Союза поляков в Беларуси.

Сейчас Почобут находится в Жодинском СИЗО. На прошлой неделе ему продлили срок нахождения под стражей еще на три месяца.

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