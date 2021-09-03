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Опейкин: А что, если бы вы узнали, что никакого белорусского футбола на самом деле не существует?

  • 3.09.2021, 17:29
  • 3,120
Опейкин: А что, если бы вы узнали, что никакого белорусского футбола на самом деле не существует?
Александр Опейкин

Что большинство матчей высшей лиги последних лет проходили с прямым подкупом судей?

Александр Опейкин, исполнительный директор Фонда спортивной солидарности, высказал свое мнение о развитии футбола в Беларуси, пишет «Трибуна».

«Да что это мы все про хоккей да про хоккей! А что, если бы вы узнали, что никакого белорусского футбола на самом деле не существует? Что большинство матчей высшей лиги последних лет проходили с прямым подкупом судей? Или что председатель федерации совместно с так называемым министром спорта определяли назначение судей на конкретные матчи для достижения нужного результата? Ну или что места в верхней части таблицы предопределяются заранее?

Не переключайтесь этой осенью. Будзет очэнь инцерэсна...».

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