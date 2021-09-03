В Гомеле на перемене умер восьмиклассник 3.09.2021, 18:09

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Ребенку стало плохо внезапно.

В Гомеле ученик 8-го класса одной из школ умер на перемене, сообщает zerkalo.io.

По предварительной информации, 3 сентября на перемене между уроками мальчик играл в телефоне, внезапно ему стало плохо.

Позвали медсестру, она сразу вызвала скорую помощь. Реанимационные действия длились 45 минут. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

«Причины смерти школьника устанавливаются», — добавили в облисполкоме.

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