В Гомеле на перемене умер восьмиклассник
- 3.09.2021, 18:09
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Ребенку стало плохо внезапно.
В Гомеле ученик 8-го класса одной из школ умер на перемене, сообщает zerkalo.io.
По предварительной информации, 3 сентября на перемене между уроками мальчик играл в телефоне, внезапно ему стало плохо.
Позвали медсестру, она сразу вызвала скорую помощь. Реанимационные действия длились 45 минут. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
«Причины смерти школьника устанавливаются», — добавили в облисполкоме.