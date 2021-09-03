Какой будет погода на выходных 3.09.2021, 17:57

Прогноз погоды на 4-6 сентября.

4 сентября погоду в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, ночью по югу страны сохранится влияние фронтального раздела, пишет сайт pogoda.by.

Переменная облачность. Ночью преимущественно по южной половине, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +11..+17°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

5 сентября погодные условия в нашей стране обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с севера Европы. Облачно с прояснениями. В отдельных районах республики ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+7°С, местами прогнозируются слабые заморозки до 0.. -2°С, температура воздуха днем +10..+17°С.

6 сентября республика окажется под влиянием холодного скандинавского антициклона. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами ожидаются заморозки до 0..-3°С, температура воздуха днем +11..+17°С.

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