Украина собрала рекордный урожай зерна за всю историю 7 3.09.2021, 18:15

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Аграрии принесут Украине более половины объема валютной выручки и обеспечат пятую часть ВВП страны.

В Украине завершился сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Его результат — 44,8 миллиона тонн — стал рекордным за всю историю страны. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Из них пшеницы получено 32,8 миллиона тонн, ячменя — 10,94 миллиона, семян рапса — 2,8 миллиона, а гороха — 570 тысяч тонн. Лучше всего с урожайностью пшеницы и рапса ситуация обстоит в Хмельницкой области, ячменя — в Киевской.

Министр агрополитики Роман Лещенко указал, что получить такой результат удалось из-за благоприятных погодных условий и расширенной программы государственной поддержки агросектора. Речь идет о потраченных на программу доступных кредитов 26 миллиардах гривен и компенсациях стоимости украинской техники и оборудования.

По словам Лещенко, неурожай на других континентах и рост мировых цен благоприятно скажется на доходах страны и усилит ее роль в глобальной продовольственной безопасности.

В общей сложности, по прогнозам министерства, в текущем году Украина соберет 75,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Экспорт может составить 56 миллионов тонн. В результате аграрии принесут государству более половины объема валютной выручки и обеспечат пятую часть ВВП страны.

А какой урожай зерна в Беларуси?

По состоянию на 24 августа в Беларуси убрали 96,6% площадей под зерновые и зернобобовые культуры. Намолотили зерна лишь 6,2 миллиона тонн. Это в 1,2 раза меньше, чем в прошлом году.

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