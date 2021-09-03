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Главред «Эха Москвы» назвал Лукашенко людоедом

  • 3.09.2021, 18:28
Главред «Эха Москвы» назвал Лукашенко людоедом

Узурпатор ведет себя именно так.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал Лукашенко людоедом.

― Кстати, по поводу метафор пишут, что раньше вы Лукашенко людоедом называли?

― Я и сейчас называю, просто у всех людей разная номинация слова «людоед». Я же назвал.

― Лукашенко всё ещё является людоедом?

― Я на литературные вопросы не отвечаю.

― Метафорический вопрос.

― Метафорический вопрос. Каждый определят людоеда метафорически исходя из его представлений об этом. Значит, он ведёт себя как людоед, имею в виду те преступления к людям, загнанным в тюрьму и которых там пытали, - сказал Венедиктов.

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