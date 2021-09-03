Главред «Эха Москвы» назвал Лукашенко людоедом
- 3.09.2021, 18:28
Узурпатор ведет себя именно так.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал Лукашенко людоедом.
― Кстати, по поводу метафор пишут, что раньше вы Лукашенко людоедом называли?
― Я и сейчас называю, просто у всех людей разная номинация слова «людоед». Я же назвал.
― Лукашенко всё ещё является людоедом?
― Я на литературные вопросы не отвечаю.
― Метафорический вопрос.
― Метафорический вопрос. Каждый определят людоеда метафорически исходя из его представлений об этом. Значит, он ведёт себя как людоед, имею в виду те преступления к людям, загнанным в тюрьму и которых там пытали, - сказал Венедиктов.