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Боррель: Беларусь создает искусственное миграционное давление на восточной границе ЕС

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  • 3.09.2021, 18:31
  • 1,652
Боррель: Беларусь создает искусственное миграционное давление на восточной границе ЕС
Жозеп Боррель

Для этого режим Лукашенко использует нелегальных мигрантов и беженцев.

Власти Беларуси создают искусственное давление на восточную границу ЕС в Литве и Польше. Для этого Минск использует нелегальных мигрантов и беженцев.

Об этом пишет РБК со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"Беларусь использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД.

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