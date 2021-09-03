Боррель: Беларусь создает искусственное миграционное давление на восточной границе ЕС 5 3.09.2021, 18:31

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Жозеп Боррель

Для этого режим Лукашенко использует нелегальных мигрантов и беженцев.

Власти Беларуси создают искусственное давление на восточную границу ЕС в Литве и Польше. Для этого Минск использует нелегальных мигрантов и беженцев.

Об этом пишет РБК со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"Беларусь использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД.

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