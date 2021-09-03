Audi представила концепт электромобиля, который может ездить без руля 1 3.09.2021, 19:01

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фото: audi

Видеофакт.

Немецкий автоконцерн Audi представил концепт электромобиля Audi grandsphere. В компании называют его "частный самолет для дороги", говорится в пресс-релизе Audi.

В автомобиле установлена система автономного вождения четвертого уровня. При ее активации водительское кресло превращается в пассажирское. В этом режиме из салона убираются руль, педали и дисплеи.

Автомобиль также имеет деревянную переднюю панель. В режиме автономного вождения на нее выводят информационно-развлекательный контент, например – навигация, фильмы или трансляция видеоконференций.

Там добавили, что автомобиль "оживает от касания пальца". Управлять им можно голосовыми командами и жестами.

Известные характеристики автомобиля:

- два электродвигателя общей мощностью в 530 кВт;

- запас хода в 750 км;

- функция быстрой зарядки. Для пробега в 300 км достаточно 10-минутной зарядки;

- разгон от 0 до 100 км/ч занимает немного больше 4 секунд;

Уже существует прототип этого автомобиля, заявили в компании. Его представят на следующей неделе в Мюнхене.

"Автомобиль также выполняет повседневные задачи, выходящие за рамки самой поездки. Например, автономный концепт Audi grandsphere забирает пассажиров с информацией об их текущем пункте назначения и самостоятельно обрабатывает парковку и зарядку", – заявили в компании.

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