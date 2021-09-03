В Беларуси подорожает мясо 7 3.09.2021, 19:26

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МАРТ разрешил поднять цены.

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при правительстве согласовала повышение цен на мясо и мясопродукты, сообщает пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«В целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при совете министров Республики Беларусь согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты, включенные в перечень социально значимых товаров», — сообщили в ведомстве.

Теперь юридические лица всех форм собственности и ИП могут повысить цены «в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года».

«Указанное повышение цен может быть осуществлено обозначенными субъектами до 23 сентября 2021 года», — уточнили в МАРТ.

Ранее читатели неоднократно сообщали в редакцию о том, что в Минске и регионах наблюдаются повышение цен на мясо. В одном из магазинов, за сутки цены на свинину выросли на пять рублей.

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