Италия может ввести обязательную вакцинацию 3.09.2021, 20:02

Об этом заявил премьер-министр Италии.

Правление Италии может ввести обязательное вакцинирование среди своего населения. Эта новость вызвала возмущение среди лиц, выступающих против прививки.

Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст свое разрешение на использование четырех препаратов.

Соответствующая новость вызвала протесты со стороны людей, выступающих против прививки. Также известно об угрозах к членам правления, вирусологам и чиновникам. Например, сегодня прокуратура Турина начала расследование касаемо угроз, которые были опубликованы в мессенджере Telegram и адресованы главе МИД Луиджи Ди Майо.

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