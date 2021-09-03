Жительница Гродно вырастила помидор весом более 1 кг
- 3.09.2021, 20:09
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Несколько лет назад женщина вырастила болгарский перец весом более 520 граммов.
Помидор-великан весом более 1 кг вырастили в Гродно в городском микрорайоне Зарица, пишет БелТА.
– На рекорд не замахивались. Купили семена на рынке, вырастили рассаду, перенесли ее в теплицу, ухаживали как обычно, разве что организовали капельный полив, – рассказала хозяйка урожая Галина Гойдь.
Несколько лет назад хозяйка вырастила болгарский перец весом более 520 граммов. На то время самый большим перцем в мире был плод из Канады весом 695 граммов.
В Гродненской области часто устанавливаются своеобразные «съедобные» рекорды. Ранее сообщалось, что девятиклассница из Лиды нашла в Гродненской области гриб весом 5,5 килограмма.