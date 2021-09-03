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Талибы установили контроль над Панджшером

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  • 3.09.2021, 20:12
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Талибы установили контроль над Панджшером
Фото: Reuters

«Талибан» заявил о захвате последнего очага сопротивления в Афганистане.

«Талибан» взял под контроль провинцию Панджшер — последний регион, который удерживался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда.

Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на корреспондента. Информацию о полном захвате провинции представитель террористов подтвердил «РИА Новости».

В Кабуле началась стрельба, присутствующие там журналисты утверждают, что это салют в честь окончательной победы «Талибана».

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