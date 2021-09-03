Талибы установили контроль над Панджшером 1 3.09.2021, 20:12

6,906

Фото: Reuters

«Талибан» заявил о захвате последнего очага сопротивления в Афганистане.

«Талибан» взял под контроль провинцию Панджшер — последний регион, который удерживался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда.

Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на корреспондента. Информацию о полном захвате провинции представитель террористов подтвердил «РИА Новости».

В Кабуле началась стрельба, присутствующие там журналисты утверждают, что это салют в честь окончательной победы «Талибана».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».