Талибы установили контроль над Панджшером

Талибы установили контроль над Панджшером1
- 3.09.2021, 20:12
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«Талибан» заявил о захвате последнего очага сопротивления в Афганистане.
«Талибан» взял под контроль провинцию Панджшер — последний регион, который удерживался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда.
Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на корреспондента. Информацию о полном захвате провинции представитель террористов подтвердил «РИА Новости».
В Кабуле началась стрельба, присутствующие там журналисты утверждают, что это салют в честь окончательной победы «Талибана».