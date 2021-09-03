Tesla выпустит автомобиль без руля 3.09.2021, 20:39

Фото: EPA

Стоимость электрокара составит 25 тысяч долларов.

Tesla работает над полностью автономным автомобилем. Об этом сообщает издание Electrek.

По информации источников, эту новость своим сотрудникам рассказал глава компании Илон Маск. «Хотим ли мы, чтобы эта машина была с рулевым колесом и педалями?» — обратился с риторическим вопросом к собравшимся предприниматель, таким образом намекнув, что новая машина может быть полностью автономной.

Стоимость электрокара составит 25 тысяч долларов. Таким образом, он будет самым доступным в линейке компании. Маск объяснил, что снижение минимальной стоимости электрокаров обусловлено расширением производства аккумуляторов и оптимизацией. Новые технологии позволили снизить стоимость выпуска батареи для автомобиля более чем на 50 процентов.

Будущий электрокар имеет условное название Model 2. Маск надеется, что производство автомобиля начнется в 2023 году.

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