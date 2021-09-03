Что известно о подростке, который умер на перемене в школе Гомеля 3.09.2021, 21:03

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иллюстрационное фото

Был здоровый, занимался спортом.

«Он был здоровый, спортсмен. Недавно был на соревнованиях», — рассказали zerkalo.io о восьмикласснике, который сегодня умер в школе, его приятели.

Сегодня в Гомеле ученик 8-го класса одной из школ умер на перемене. Известно, что он играл в телефоне, внезапно ему стало плохо. Школьная медсестра вызвала скорую помощь, реанимация продолжалась 45 минут. Причины смерти школьника устанавливаются.

Инцидент произошел в СШ № 38 на улице Волгоградской. Учащиеся школы рассказали, что 15-летний Никита, который учился в 8 «В» класса, находился с другими детьми в спортивной раздевалке. Ребята переговаривались, сидели в телефонах.

— У Никиты потекла слюна и он упал. Позвали медсестру, та вызвала скорую. Врачи, которые приехали откачивали его «электрошокером», но ничего не получилось.

Подростки, близко знакомые с погибшим мальчиком, рассказали, что проблем со здоровьем у него не было. Он занимался пожарно-спасательным спортом, был сильным, каждый год проходил медкомиссию. Недавно он был на соревнованиях, где занял первое место.

Известно, что в семья Никиты многодетная — в ней было четверо детей.

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