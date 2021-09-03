Игроки НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2022 3.09.2021, 21:07

Минувшая зимняя Олимпиада проходила без игроков сильнейшей лиги мира.

Игроки американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Но остается возможность отказа Лиги даже в последний момент.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Сообщается, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ заключили соответствующее соглашение с Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF). Таким образом, подтверждается перерыв в расписании регулярного сезона 2021-2022 для участия игроков НХЛ в предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

При этом соглашение допускает возможность отказа от участия в случае, если НХЛ посчитает, что ситуация с пандемией COVID будет угрожать здоровью хоккеистов.

Отметим, минувшая зимняя Олимпиада проходила без игроков сильнейшей лиги мира.

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