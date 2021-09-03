Как находят деньги на дорогую игрушку Самозванца 2 3.09.2021, 21:39

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Фото: tut.by

Вместо основы для развития белорусского хоккея, минское «Динамо» стало дорогой игрушкой для режима.

На днях СМИ обратили внимание: в числе спонсоров минского «Динамо» внезапно оказалось ООО «Гринрозница» – причем сразу как «генеральный партнер». До этого в этом качестве находилась другая частная компания «А-100» и по слухам это стоило ей несколько миллионов долларов в год, пишет «Солидарность».

На этот факт нельзя было не обратить внимание в связи с последними загадочными события вокруг торговой сети Green. Напомним, в феврале в офис компании пришли сотрудники ДФР.

А на «Всебелорусском народном собрании» Лукашенко рассказал о поручении проверить одну из торговых компаний:

– Не буду называть компанию, мы ее просто сейчас вырезаем, торговая. Возьмите белорусский товар, продовольствие, продайте — «вы ябатьки, беларусское — вон отсюда». Я говорю: проверьте. А что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и т.д. и т.п. Лично поручил своим людям пойти и посмотреть, без чиновников».

После этого появилась информация о задержании владельца Green Геннадия Кирейкова. Слухи приписывали ему и руководству компании политическую нелояльность во время массовых протестов. В начале лета сообщалось, что бизнесмена выпустили, но не просто так, а за выплату нескольких миллионов долларов.

И вот «Гринрозница» внезапно оказалась генеральным партнером «Динамо» (в таком же статусе пребывает Мозырский НПЗ), клуба за которым пристально следит Лукашенко и где председателем правления является его любимчик Дмитрий Басков.

Слухам о «раскулачивании» бизнеса способствует и то, что официальных сообщений о вхождении Green в число спонсоров не было – все было сделано втихую.

Слова Лукашенко расходятся с делом: сколько денег тратят на «Динамо»

Публично правитель неоднократно требовал по минимуму тратить на команду, которая выступает в КХЛ, где бодается с богатыми российскими клубами. Последнее подобное заявление он сделал в конце августа при вводе в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса.

На словах Лукашенко усомнился, стоит ли «Беларуськалию» масштабно спонсировать хоккей (предприятие выступает генеральным спонсором «Динамо»):

– Я попросил, чтобы он (гендиректор «Беларуськалия») особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) — проиграли… А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата — пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам.

Несколько лет назад Лукашенко на примере «Динамо» говорил примерно о том же:

– Не нужна там эта КХЛ и вообще такая команда. За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси!

Но что на деле? Только за период с 2014-го по 2019-й годы «Беларуськалий вложил в «Динамо» около 75 млн долларов.

Может быть, что-то сильно изменилось? Да нет, вот свежая новость: новобранец минского «Динамо» швед Мальте Стремвалль будет получать 544 тысячи долларов в год.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин писал: «За все эти годы в Беларуси можно было за бюджет одного «Динамо» построить порядка 25-30 игровых залов во всех областных и районных центрах».

А вот мнение бывшего сотрудника Федерации хоккея Евгения Мазуры:

– Как представителю этого вида спорта мне хоккейной инфраструктуры, может, даже и не хватает. А какая есть, к сожалению, неэффективно используется. Прежде всего-работа детских школ. Вот за что необходимо срочно браться, наплевав в том числе на результаты взрослых команд. Лично я не понимаю смысла минского «Динамо» в КХЛ. Это точно не кузница кадров, ведь за 10 лет экспериментов сборная сильнее не стала. Да, появилась череда легионеров с белорусскими паспортами, но во время квалификации и они не помогли.

Кстати, о легионерах: здесь слова Лукашенко также расходятся с делами. Несколько лет назад правитель потребовал у руководства «Динамо» формировать команду из белорусов, приглашая легионеров только в крайнем случае:

– Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть.

С тех пор ничего не изменилось: «Динамо» не скупится на зарплаты варягам. Вышеупомянутый швед Мальте Стремвалль стал десятым легионером в составе белорусской команды на новый сезон, без учета россиян.

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