Сербская волейболистка установила мировой рекорд по силе удара 2 3.09.2021, 21:54

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Видеофакт.

Волейболистка сборной Сербии Тияна Бошкович установила новый мировой рекорд по скорости полета мяча после удара. Это произошло во время полуфинального матча чемпионата Европы против команды Турции в Белграде, сообщает сербское издание Vecernje novosti.

Скорость мяча после удара Бошкович составила 110,3 км/ч. Рекорд был установлен в первой партии, в которой волейболистке удалось набрать 13 очков. Предыдущее достижение принадлежало канадке Кире ван Рейк (108,1 км/ч).

Бошкович 24 года, в составе национальной команды она завоевала серебро (2016) и бронзу (2020) Олимпийских игр, золото чемпионата мира (2018), два золота (2017, 2019) и бронзу (2015) чемпионатов Европы.

Сборная Сербии выиграла этот матч со счетом 3:1 (32:34, 28:26, 25:23, 25:13).

Во втором полуфинале позже в пятницу сыграют сборные Нидерландов и Италии.

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