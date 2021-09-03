Сербская волейболистка установила мировой рекорд по силе удара

Сербская волейболистка установила мировой рекорд по силе удара2
- 3.09.2021, 21:54
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Видеофакт.
Волейболистка сборной Сербии Тияна Бошкович установила новый мировой рекорд по скорости полета мяча после удара. Это произошло во время полуфинального матча чемпионата Европы против команды Турции в Белграде, сообщает сербское издание Vecernje novosti.
Скорость мяча после удара Бошкович составила 110,3 км/ч. Рекорд был установлен в первой партии, в которой волейболистке удалось набрать 13 очков. Предыдущее достижение принадлежало канадке Кире ван Рейк (108,1 км/ч).
Бошкович 24 года, в составе национальной команды она завоевала серебро (2016) и бронзу (2020) Олимпийских игр, золото чемпионата мира (2018), два золота (2017, 2019) и бронзу (2015) чемпионатов Европы.
Сборная Сербии выиграла этот матч со счетом 3:1 (32:34, 28:26, 25:23, 25:13).
Во втором полуфинале позже в пятницу сыграют сборные Нидерландов и Италии.
미친ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/hpNw7v1Uh6— 쿵친이🐯 (@bosko_umma) September 3, 2021