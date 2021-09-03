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Сербская волейболистка установила мировой рекорд по силе удара

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  • 3.09.2021, 21:54
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Сербская волейболистка установила мировой рекорд по силе удара

Видеофакт.

Волейболистка сборной Сербии Тияна Бошкович установила новый мировой рекорд по скорости полета мяча после удара. Это произошло во время полуфинального матча чемпионата Европы против команды Турции в Белграде, сообщает сербское издание Vecernje novosti.

Скорость мяча после удара Бошкович составила 110,3 км/ч. Рекорд был установлен в первой партии, в которой волейболистке удалось набрать 13 очков. Предыдущее достижение принадлежало канадке Кире ван Рейк (108,1 км/ч).

Бошкович 24 года, в составе национальной команды она завоевала серебро (2016) и бронзу (2020) Олимпийских игр, золото чемпионата мира (2018), два золота (2017, 2019) и бронзу (2015) чемпионатов Европы.

Сборная Сербии выиграла этот матч со счетом 3:1 (32:34, 28:26, 25:23, 25:13).

Во втором полуфинале позже в пятницу сыграют сборные Нидерландов и Италии.

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