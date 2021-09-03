Мужчина из Гродно взял в пяти банках кредиты на 59 тысяч и отдал мошенникам 1 3.09.2021, 22:31

Они представились милиционерами.

Аферисты убедили молодого гродненца, что он должен совершить определенные манипуляции со своим банковским счетом. В результате мужчина лишился 59 тысяч рублей. Историю рассказали в Октябрьском РУВД Гродно.

Молодому человеку позвонил человек, представившийся сотрудником безопасности банка и сказал, что на его имя кто-то оформил кредит. Звонивший предложил схему отмены кредита: взять новые кредиты в пяти разных банках и перевести все деньги на новый счет. Мошеннику удалось убедить гродненца, что это законная действующая схема и в результате все деньги вернутся на его счет.

После звонка от «сотрудника банка» мужчине позвонил еще один человек, который представился сотрудником милиции и сказал, что тот должен выполнить указания «сотрудника банка». Мужчина взял кредиты на 59 тысяч рублей и перевел все деньги на счет, который ему указали мошенники.

Сотрудники банков и сотрудники органов внутренних дел Республики Беларусь не связываются по мобильному телефону с гражданами и не просят оформлять кредиты по телефону. Будьте бдительны! При возникновении подобных ситуаций сразу же обращайтесь в банк для уточнения информации и в органы внутренних дел по месту жительства, - советуют в Гродненском УВД.

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