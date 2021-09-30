Настал переломный момент 30.09.2021, 7:44

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Нас большинство, мы сильнее духом и настроены на победу.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя:

— Белорусы! Сейчас настал переломный момент. Наша роль в построении счастливого будущего Беларуси выросла. Мы готовимся к тому, чтобы остановить страну до тех пор, пока режим не падет.

Потоки брехни уже льются со всех утюгов, хунта напугана и пытается затушить протестный очаг. Но это, как всегда, как минимум бесполезно, а чаще — нелепо. Мы остаемся стойкими и твердыми в намерении изгнать плешивого и его шайку. По-другому не позволяет совесть. Освободить страну — стало делом чести каждого белоруса.

Наши силы не равны — нас большинство, мы сильнее духом и настроены на победу. Я верю: мы наконец-то покончим с диктатурой, освободим всех политзаключенных, найдем и накажем всех преступников. Это в наших силах!

Стачке быть!

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