Провальные действия КГБ: анализ видео перестрелки в Минске 6 30.09.2021, 7:56

8,500

Эксперты обратили внимание на ключевые моменты в опубликованной записи.

28 сентября в Минске силовики ворвались в квартиру сотрудника Epam Systems Андрея Зельцера. Началась перестрелка, во время которой погиб Андрей и один из силовиков, работающий в КГБ. В тот же день в интернете появилось видео произошедшего, которое опубликовали белорусские госСМИ. Оно сразу привлекло к себе внимание тем фактом, что было смонтированным. Насколько можно ему доверять?

Видеозапись с перестрелкой в доме на улице Якубовского в Минске для «Белсата» проанализировал эксперт Александр Папко:

— Ролик, показанный госСМИ – смонтирован. Он склеен из видео, снятого как минимум с трех камер. Одна находилась на лестничной клетке, Вторая – по-видимому, на одежде одного из силовиков. Третья – в квартире, но кто установил эту камеру – не ясно.

Мы видим, как 8 человек в куртках и кепках, представившись милицией, ломятся в жилье. Шлемов и бронежилетов на них нет. Пистолеты наизготовку они не держат. Внезапно появляется видео из квартиры: молодой человек держит ружье, рядом – женщина снимает на телефон. На обнародованном видео нет фрагмента с ее телефона. Почему – не ясно. Не ясно также, сколько времени силовики вскрывали дверь. План снова меняется – мы видим, как разрезав замок, силовики вваливаются в квартиру. Пистолеты достают не сразу, видео обрывается.

Нам снова показывают запись из квартиры: молодой человек стреляет. Очередной кусок – это видео со стороны силовиков. Видно, как один из них четыре раза стреляет из пистолета, а затем убегает из коридора, где падает ранее находившийся перед ним соратник. Из монтажа не ясно, сколько времени прошло от взлома квартиры до выстрела в сотрудника КГБ. Убийства стрелка, как и тел погибших, на нем также нет.

«Если бы не было убитых (я думаю, будут соответствующие похороны, и люди смогут убедиться, что смерти были), то я бы сразу сказал, что это постановка. Это не почерк КГБ, это не почерк профессиональной «Альфы», это не та ситуация, когда нужно врываться», – утверждает генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк.

«Это не похоже на спецоперацию, это не похоже на действия при захвате преступника или предполагаемого преступника, в квартире, в которую заходят спецслужбисты впервые. […] Там на линии огня стоят друг у друга. Это абсолютно непрофессионально. Даже начинающие военнослужащие подразделения «Альфа» уже знают, как заходить, как страховать друг друга», – объясняет Василий Вовк.

На вчерашнем видео – не спецоперация, утверждают опрошенные «Белсатом» эксперты.

«Просто у КГБ были вопросы к этому человеку и они, вместо того чтобы выяснить все в рамках процессуального действующего законодательства, совершили налет», – считает участник инициативы BYPOL.

В квартиры к заподозренным в участии в протестах уже врывались силовики без знаков отличия. Как рассказал в своем расследовании BYPOL, это были сводные отряды из сотрудников ГУБОПа, ОМОНа, СОБРа и местной милиции. Правда, сотрудников КГБ среди них не было, утверждает бывший прокурор Олег Талерчик. У силовиков было указание – обязательно взломать двери.

«Если мы, допустим, находим какую-то символику – привлечение к административной. Если нет, тогда оформляем за неповиновение. Потому что команда – прогонять их через ИВС», – заявляли в опубликованном «сливе» высокопоставленные офицеры МВД.

Татьяне, белорусской журналистке, этим летом квартиру взламывали также 8 человек – из СОБРа, ГУБОПа и милиции: «Я пыталась им задать вопрос, почему столько людей пришло ко мне, знают ли они, к кому пришли. Они ответили, что нет, их это вообще не интересует. Они утром получают постановление на обыск и просто едут».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».