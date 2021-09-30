Представитель США в ИКАО: Беларусь должна быть лишена права голоса в организации 30.09.2021, 8:05

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Легендарный американский пилот выступил с заявлением в Сенате.

Чесли «Салли» Салленбергер, номинированный президентом Джо Байденом на пост представителя США Международной организации гражданской авиации (ИКАО), заявил, что Беларусь должна быть лишена права голосовать в этой структуре. По его мнению, это необходимо сделать в ответ на перехват пассажирского лайнера компании Ryanair в мае, сообщает «Голос Америки».

Салленбергер сделал это заявление на слушаниях в сенатском Комитете по международным отношениям, который принимает решение об утверждении его в должности. Салленбергер подчеркнул, что арест блогера Романа Протасевича, летевшего рейсом Ryanair, «продемонстрировал грубейшее несоблюдение норм авиационной безопасности» властями Беларуси.

Салленбергер приобрел мировую известность в 2009 году в результате, так называемого, «чуда на Гудзоне»: он посадил авиалайнер, оба двигателя которого вышли из строя в результате столкновения со стаей птиц, на реку и, таким образом, спас пассажиров и экипаж. В последующие годы пилот занимался проблемами авиационной безопасности в различных структурах.

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