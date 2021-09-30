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В Сочи правила изменились: Лукашенко нашептали, что его время подходит к концу

  • 30.09.2021, 8:13
  • 7,114
В Сочи правила изменились: Лукашенко нашептали, что его время подходит к концу
фото: GETTYIMAGES

Вслед за этим сразу последовали важные события.

События в Сочи многое поменяли: не зря все столь бдительно следили за таинственной встречей, которую до сих пор так никто и не прокомментировал. Замолчать не получится - причины и следствия видны. И эти связи говорят о том, что правила в Сочи изменились: Лукашенко нашептали, что его время подходит к концу, пишет телеграм-канал CYNIC.

Сразу за Сочи одновременно посыпались совещания, ВНС, пожары, «Нафтан», двойное убийство и провокация на границе. Кучно, не правда ли?

Время поджимает. Американские двойные санкции разрушат и без того разваленную экономику.

Стиснув зубы, сквозь бурю, мглу и мрак мы доберемся до рассвета. Всегда держите в уме, что у режима кончаются деньги, и никто «пополнение счета» не осуществит.

Мы недалеко от финиша.

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