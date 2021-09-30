В Германии две партии готовят первые переговоры по поводу создания коалиции 30.09.2021, 8:19

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Кто в нее войдет?

После выборов в Германии возможные участники будущей коалиции «Союз-90/зеленые» и «Свободная демократическая партия» после первой предварительной встречи их лидеров 28 сентября готовятся провести консультации в расширенном формате 1 октября.

Об этом заявил генеральный секретарь СвДП Фолькер Виссинг, сообщает dw.com.

По его словам, на этой встрече, в которой будут участвовать члены президиума, предполагается более детальное обсуждение ряда программных вопросов.

После этого либералы проведут первые предварительные переговоры с двумя крупнейшими партиями — 2 октября с консервативным блоком ХДС/ХСС, 3 октября — с руководством «Социал-демократической партии Германии».

Виссинг отметил, что предложение начать предварительные переговоры либералы получили как от консерваторов, так и от социал-демократов, в партии приняли оба предложения.

Виссинг добавил, что наиболее предпочтительной для его партии по-прежнему является коалиция в составе ХДС/ХСС, СвДП и «зеленых».

Ситуацию в консервативном блоке, который на прошедших выборах показал худший результат в своей истории, Виссинг отказался комментировать, подчеркнув, что главным является программное содержание, а не отдельные политики.

Тем временем сопредседатель «зеленых» Анналена Бербок сообщила о проведении вечером 3 октября предварительной встречи с СДПГ. Кроме того, ХДС/ХСС пригласил ее партию на переговоры на следующей неделе.

«Зеленые» находятся в контакте с консервативным блоком, но результат выборов является четким поручением избирателей обновить правительство, подчеркнула Бербок. Она также подтвердила, что 1 октября состоится еще одна предварительная встреча с либералами в расширенном формате.

После проведения выборов в Германии социал-демократы получили 206 мест в Бундестаге, ХДС/ХСС — 196, «Партия зеленых» — 118, «Свободные демократы» — 92, «Альтернатива для Германии» — 83, «Левая партия» — 39.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявлял, что хочет формировать коалицию с двумя партиями — «Зелеными» и «Свободной демократической партией». При этом вариант коалиции с блоком ХДС/ХСС не рассматривается.

В свою очередь блок ХДС/ХСС не теряет надежды создать свою коалицию с «зелеными» и свободными демократами.

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