Медики нашли причину устойчивого иммунитета к COVID-19 1 30.09.2021, 8:35

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Открытие совершили специалисты из Шотландии.

Эксперты из из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго обнаружили, что часть населения Земли менее подвержена риску заболеть COVID-19.

Отмечается, что устойчивый иммунитет к COVID-19 у этих людей сформировался благодаря мутации гена OAS1.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science, пишет ITV.

Ученые выяснили, что основной причиной устойчивой защиты от коронавирусной инфекции является присоединение молекулы жира к белку, что позволяет рецепторам гена OAS1 обнаруживать вирус и информировать об этом иммунную систему.

При этом, по результатам исследования оказалось, что те, у кого была отмечена слабая функция гена OAS1, чаще переносили COVID-19 в тяжелой форме, а вероятность смерти у таких пациентов была в 1,6 раз выше.

При этом подчеркивается, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить генную защиту.

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