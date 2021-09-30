Медики нашли причину устойчивого иммунитета к COVID-19

Медики нашли причину устойчивого иммунитета к COVID-191
- 30.09.2021, 8:35
- 1,128
Открытие совершили специалисты из Шотландии.
Эксперты из из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго обнаружили, что часть населения Земли менее подвержена риску заболеть COVID-19.
Отмечается, что устойчивый иммунитет к COVID-19 у этих людей сформировался благодаря мутации гена OAS1.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Science, пишет ITV.
Ученые выяснили, что основной причиной устойчивой защиты от коронавирусной инфекции является присоединение молекулы жира к белку, что позволяет рецепторам гена OAS1 обнаруживать вирус и информировать об этом иммунную систему.
При этом, по результатам исследования оказалось, что те, у кого была отмечена слабая функция гена OAS1, чаще переносили COVID-19 в тяжелой форме, а вероятность смерти у таких пациентов была в 1,6 раз выше.
При этом подчеркивается, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить генную защиту.