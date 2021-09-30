Цена газа в Европе достигла 1100 долларов 3 30.09.2021, 10:23

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Рекорд установлен в преддверии отопительного сезона.

Стоимость газа в Европе продолжает расти и в четверг, 30 сентября, приблизилась к 1100 долларам за тысячу кубометров, сообщает korrespondent.net.

Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1100 за тысячу кубометров или €91,005 за МВт·ч. С начала дня котировки выросли почти на 5%.

Накануне стоимость газа впервые превысила 1050 долларов за тысячу кубометров.

Газ продолжает рекордно дорожать на фоне его самых низких запасов в Европе за 10 лет.

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