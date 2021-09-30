закрыть
30 сентября 2021, четверг, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цена газа в Европе достигла 1100 долларов

3
  • 30.09.2021, 10:23
  • 1,478
Цена газа в Европе достигла 1100 долларов

Рекорд установлен в преддверии отопительного сезона.

Стоимость газа в Европе продолжает расти и в четверг, 30 сентября, приблизилась к 1100 долларам за тысячу кубометров, сообщает korrespondent.net.

Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1100 за тысячу кубометров или €91,005 за МВт·ч. С начала дня котировки выросли почти на 5%.

Накануне стоимость газа впервые превысила 1050 долларов за тысячу кубометров.

Газ продолжает рекордно дорожать на фоне его самых низких запасов в Европе за 10 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип
Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников
Винтикам и шпунтикам
Винтикам и шпунтикам Ирина Халип
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников