Медики обнаружили новые варианты коронавируса «Дельта» 2 30.09.2021, 10:55

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Найдены пять специфических мутаций.

Исследователи определили пять специфических мутаций, которые гораздо более распространены при инфекциях вариантом вируса Дельта Плюс по сравнению с инфекциями Дельта.

Одна из этих мутаций, K417N, присутствует во всех инфекциях Дельта Плюс, но не присутствует почти ни в одном из вариантов инфекций Дельта, пишет nv.ua.

Полученные данные дают исследователям важные подсказки о структурных изменениях вируса в последнее время и подчеркивают необходимость расширения набора инструментов в борьбе с COVID-19.

Когда Камлендра Сингх летел обратно в Миссури из Индии в апреле, у него в самолете начались кашель и лихорадка, несмотря на то, что он был вакцинирован от COVID-19 и дал отрицательный результат теста на вирус прямо перед вылетом.

Тем не менее, Сингх дал положительный результат на COVID-19, скорее всего, из-за инфекции, вызванной вариантом Дельта, по прибытии домой в округ Бун — диагноз, который получали другие полностью вакцинированные люди и те, кто уже дал положительный результат на вирус. Он хотел знать, почему.

После выздоровления Сингх, профессор Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Калифорния и Центр биологических наук о связях, объединился со студентом Университета штата Калифорния Остином Спраттом, Сиддаппой Байраредди, профессором Университета Небраски и другими коллегами для анализа белковых последовательностей более чем 300000 образцов COVID-19 двух новых вариантов по всему миру, известных как Дельта и Дельта Плюс.

Используя инструменты и программы биоинформатики, команда определила пять конкретных мутаций, которые гораздо более распространены при инфекциях Дельта Плюс по сравнению с инфекциями Дельта, включая одну мутацию, K417N, которая присутствует во всех инфекциях Дельта Плюс, но не присутствует почти ни в одной из инфекций Дельта.

«Будь то естественные антитела, полученные от ранее зараженного COVID-19, или антитела, полученные из вакцины, мы структурно демонстрируем, насколько опасен и умен этот вирус, будучи способным мутировать таким образом, что антитела, кажется, не распознают и не могут защищаться от этих новых вариантов », — сказал Спратт.

«Эти результаты помогают объяснить, почему так много людей дали положительный результат на варианты Дельта, несмотря на то, что они вакцинированы или ранее были инфицированы COVID-19», — добавил ученый.

Сингх объяснил, что, хотя вакцины против COVID-19 оказались эффективными, другим возможным средством реагирования на пандемию может быть разработка противовирусных препаратов, нацеленных на определенные области вируса, которые остаются неизменными в результате мутаций.

«Вакцины от ВИЧ еще не было из-за непредсказуемой изменчивости, которая часто возникает с вирусами, которые часто мутируют», — сказал Сингх. «Если мы сможем разработать низкомолекулярные препараты, нацеленные на ту часть вируса, которая не мутирует, это будет окончательным решением для борьбы с вирусом».

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