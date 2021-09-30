СМИ рассказали, когда Зеленский может встретиться с Путиным

СМИ рассказали, когда Зеленский может встретиться с Путиным1
- 30.09.2021, 11:02
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Москва торгуется за повестку дня.
В команде президента Украины Владимира Зеленского считают, что его переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным могут состояться либо в конце этого года, либо в начале следующего. Об этом сообщает издание "РБК Украина" со ссылкой на источники, близкие к украинскому главе государства.
"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", — сообщил источник.
Там напоминают, что Кремль не хочет на переговорах поднимать двух важных тем - по Крыму и Донбассу. Однако на Банковой надеются, что то, что Москва уже "торгуется о повестке" является хорошим сигналом.