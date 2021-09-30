Как запастись провизией для забастовки: список продуктов 2 30.09.2021, 11:29

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Стачке быть!

Чтобы подготовиться к общенациональной стачке, надо запастись провизией.

Список продуктов предлагает канал «ЯМыБОБ»:

Соль;

Подсолнечное масло;

Макароны;

Гречка;

Рис;

Мука;

Бульонные кубики;

Кофе/чай;

Сахар;

Замороженные мясо/рыба;

Консервы;

Сало;

Пельмени;

Картошка;

Морковка;

Лук;

Кабачок;

Капуста;

Для домашнего питомца корм;

Запас лекарств (прописаных для хроников, а также болеутоляющее, жаропонижающее, от диареи и т.д.; пластырь, бинт, антисептик типа хлоргексидина);

Cвечи;

Cпички;

Батарейки (в фонарик и др);

Моющие средства и стиральный порошок;

Зубная паста.

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