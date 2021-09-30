Как запастись провизией для забастовки: список продуктов

Как запастись провизией для забастовки: список продуктов2
- 30.09.2021, 11:29
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Стачке быть!
Чтобы подготовиться к общенациональной стачке, надо запастись провизией.
Список продуктов предлагает канал «ЯМыБОБ»:
Соль;
Подсолнечное масло;
Макароны;
Гречка;
Рис;
Мука;
Бульонные кубики;
Кофе/чай;
Сахар;
Замороженные мясо/рыба;
Консервы;
Сало;
Пельмени;
Картошка;
Морковка;
Лук;
Кабачок;
Капуста;
Для домашнего питомца корм;
Запас лекарств (прописаных для хроников, а также болеутоляющее, жаропонижающее, от диареи и т.д.; пластырь, бинт, антисептик типа хлоргексидина);
Cвечи;
Cпички;
Батарейки (в фонарик и др);
Моющие средства и стиральный порошок;
Зубная паста.