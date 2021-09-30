Сколько в Польше зарабатывают работники сельского хозяйства, промышленности и стройсектора 3 30.09.2021, 11:30

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Сравните их зарплаты с белорусскими.

Польские фермеры были вынуждены увеличивать зарплату работникам в прошлом году из-за отсутствия необходимого количества желающих работать в связи с пандемией.

Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды", которая вышла при поддержке EWL Group.

По данным Главного статистического управления Польши за прошлый год высокие средние заработки были именно в сельском хозяйстве.

Средняя заработная плата в секторе сельского хозяйства Польши составляла 5718 злотых ($1433). На втором месте - промышленность со средним заработком 5449 злотых ($1366), на третьем - строительство 5401 злотый ($1354).

Польша является одним из сельскохозяйственных гигантов ЕС, в частности, она является лидером на европейском рынке в птицеводстве, производстве фруктов и грибов.

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