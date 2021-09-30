Назло Кремлю: Украина и Турция заключили еще одно соглашение по боевым беспилотникам Bayraktar 2 30.09.2021, 11:37

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Договор был подписан одновременно со встречей Эрдогана и Путина.

Турция одновременно со встречей президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина подписала с Украиной договор о совместной базе.

Как сообщается на сайте офиса президента Украины, речь идет о создании центра для боевых беспилотников Bayraktar.

Также планируется обучать военных работе с боевыми дронами.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это соглашение важным для страны, поскольку оно сможет повысить ее обороноспособность. Он поблагодарил Эрдогана за поддержку в реализации проекта.

Новым этапом сотрудничества Киева и Анкары должно стать производство турецких ударных дронов на территории Украины.

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