Назло Кремлю: Украина и Турция заключили еще одно соглашение по боевым беспилотникам Bayraktar

Назло Кремлю: Украина и Турция заключили еще одно соглашение по боевым беспилотникам Bayraktar2
- 30.09.2021, 11:37
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Договор был подписан одновременно со встречей Эрдогана и Путина.
Турция одновременно со встречей президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина подписала с Украиной договор о совместной базе.
Как сообщается на сайте офиса президента Украины, речь идет о создании центра для боевых беспилотников Bayraktar.
Также планируется обучать военных работе с боевыми дронами.
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это соглашение важным для страны, поскольку оно сможет повысить ее обороноспособность. Он поблагодарил Эрдогана за поддержку в реализации проекта.
Новым этапом сотрудничества Киева и Анкары должно стать производство турецких ударных дронов на территории Украины.