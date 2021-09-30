В Польше разработали первый в Европе локомотив на водородном топливе 3 30.09.2021, 11:51

Фото: agencja gazeta

Он способен перевозить тяжелые грузы.

Польские инженеры создали прототип первого в Европе локомотива на водородном топливе, способного перевозить тяжелые грузы. Он не причиняет вреда окружающей среде, так как выбрасывает в атмосферу только водяной пар, сообщает «Европульс».

Водородный железнодорожный транспорт уже есть в Европе – два водородных поезда курсируют по Германии, однако существующие модели поездов предназначены для перевозки пассажиров, а не тяжелых грузов.

Новый локомотив может ездить без дозаправки 24 часа и перевозить до 3200 тонн грузов.

В течение следующего года локомотив будут тестировать. Если тесты пройдут успешно, его запустят в массовое производство, а затем локомотивы поступят на службу на европейские промышленные предприятия. В частности, польская нефтеперерабатывающая компания планирует заказать такой локомотив.

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