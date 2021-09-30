Врачи назвали самые полезные для организма виды рыбы 3 30.09.2021, 11:58

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Они содержат наибольшее количество Омега-3.

Любители морепродуктов могут извлечь максимальную пользу для организма, если будут употреблять в пищу определенные виды рыбы, которые содержат наибольшее количество Омега-3, сообщает u-news.com.ua.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что стоит отдать предпочтение жирной морской дикой рыбе — это сардины, скумбрия, сельдь и лососевые, выращенные в море.

“Полезной является так называемая жирная морская дикая рыба. Это сельдевые, в частности сардины, скумбрия, сельдь. Жирные сельдевые сорта. Лососевые, но здесь нужно делать оговорку, что лососевые именно дикие, выращенные в море или оттуда приплывшие”.

По мнению Гинзбурга, в день человеку необходимо потреблять около полутора граммов полиненасыщенных жирных кислот. И стоит учитывать, что других источников легкоусвояемой омега-3 крайне мало. В небольших количествах ее можно найти в продуктах растительного происхождения. Рыба же перечисленных видов богата витаминами D и В12, а также йодом и качественным белком. Диетолог уточнил, что люди, употребляющие рыбные блюда 3–4 раза в неделю, живут в среднем на 2–3 года дольше.

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