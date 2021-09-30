Гусеницы облепили дом в центре Лунинца и территорию вокруг 30.09.2021, 12:06

В городе бьют тревогу из-за нашествия американской белой бабочки.

Жильцы дома №9 по улице 50 лет Октября в Лунинце бьют тревогу: гусеницы расползлись по дому и проникают через балконы и окна в квартиры.

Читательница «Медиа-Полесье» рассказала, что снаружи по цоколю жильцы самостоятельно проводили обработку, сметают вредителей вениками. Но эти меры не приносят результата.

Деревья в прилегающем сквере поражены.

— Работники ЖКХ спилили несколько деревьев возле «Детского мира», а другие, пораженные, даже не обработали. Мы звонили, просили обработать цоколь и стены дома. Нас вроде бы услышали, но ничего не предприняли. А здесь нужна немедленная помощь! Гусеницы добрались уже до верхних этажей, — сетует женщина.

Напомним, в Лунинце установили карантинный режим сроком на три года из-за нашествия американской белой бабочки. Очагом распространения считается улица Железнодорожная в районе дома №4.

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