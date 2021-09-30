Называть вещи своими именами 1 Виктор Шендерович

30.09.2021, 12:11

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Виктор Шендерович

Фото: Delfi

У власти в России — хунта.

Новые радости с утра: обыск у родителей Романа Доброхотова, шеф-редактора Insider. Что ищут? Да ничего не ищут – просто наводят ужас на людей, подавляют своей демонстративной бесстыжестью.

Путинский политический террор стал в последнее время почти ежедневным, но продолжается-то уже многие годы. Начнешь вспоминать и перечислять все эти обыски, задержания, аресты, поражения в правах, избиения, дела, сроки, доведения до самоубийства, просто убийства – алфавит закончится.

У власти в России – хунта. Слово это, напомню, в переводе с испанского и значит просто "власть". Они власть, потому что ее захватили, вот и все. Существующие уже давно без малейших легитимных оснований (считающих третий срок Путина законным, а череду местных клоунад выборами – прошу покинуть помещение).

А мы все стесняемся называть вещи своими именами.

Простите, что опять с утра пораньше со своими банальностями, но я по-прежнему считаю, что настоящее сопротивление начинается с громкого называния вещей своими именами. А то мы каждый раз заново ахаем и удивляемся несовершенству мира.

Хунта. Ну, давайте научимся артикулировать это – может, быстрее дойдет до робкого мозга.

А то, что при этой хунте работают симфонические оркестры и регулярно собирается Гайдаровский форум – так и в Латинской Америке 50-х, поверьте, тоже не затихала жизнь, и "эскадроны смерти" работали в условиях большого культурного подъема...

Виктор Шендерович, "Фейсбук"

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