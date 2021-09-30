Экс-советник Путина рассказал, как санкции ударили по экономике белорусского режима 30.09.2021, 12:28

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Без российской подпитки промышленность Беларуси оказалась бы на грани банкротства.

Экс-советник Путина, экономист и политолог Андрей Илларионов в интервью «Радио Свобода» рассказал о перспективах экономики режима Лукашенко:

— Много говорили о крахе белорусской экономики. Но некоторые эксперты говорят, что вполне сносно чувствует себя режим. Тем более что Россия все время подпитывает соседа деньгами. И никакой гибели промышленности нет. Это правда?

— Беларусь в течение полутора десятилетий получала дотации из России в размере от 10 до 15% своего валового внутреннего продукта. Сейчас объемы дотаций снижены, они составляют от 4 до 7% белорусского ВВП. Много это или мало? С одной стороны, это, казалось бы, не очень много, с другой стороны, без этой подпитки какая-то часть экономики и промышленности Беларуси оказалась бы в состоянии банкротства. Дело в том, что Беларусь за последние 30 лет не существовала как экономически независимое государство, полностью экономически независимое, которое могло бы приобретать, например, энергоресурсы на мировом рынке. Поэтому реальная конкурентоспособность в целом этой экономики в настоящее время неизвестна.

— Западные санкции бьют по экономике?

— Безусловно.

— Но мы не слышим, чтобы народ голодал и страдал.

— Падение жизни в Беларуси очень существенно в течение последнего года.

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