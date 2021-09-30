Правильная битва США и Китая 9 Эндрю Шэн, Project Syndicate

30.09.2021, 12:41

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Великие державы мира действительно должны готовиться к войне, но им следует вести ее с настоящим врагом.

Учитывая, что до решающей Конференции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго остается менее двух месяцев, США и Китай должны обязаться сотрудничать в борьбе с экзистенциальной угрозой, создаваемой глобальным потеплением. Но их двусторонние отношения по-прежнему осложнены недоверием, антагонизмом и даже подстрекательством к войне.

Технически США и Китай готовы сотрудничать по вопросам изменения климата. Но Китай хочет сотрудничать лишь в более широком контексте конструктивного взаимодействия. А США, напротив, хотят климатического сотрудничества «отдельным блюдом», чтобы можно было по-прежнему проводить политику сдерживания и соперничества почти во всех остальных сферах.

Этот менталитет проявил себя на минувшей неделе, когда было объявлено о создании так называемого AUKUS, нового альянса безопасности. США и Великобритания согласились поделиться своими передовыми — и крайне секретными — технологиями с Австралией и поставить в эту страну атомные подводные лодки. Целью альянса, по словам президента США Джо Байдена, является содействие «миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе».

Но Китай воспринял это известие иначе. Как заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, пакт AUKUS демонстрирует «менталитет игры с нулевой суммой» и «наносит серьезный ущерб региональному миру и стабильности, усиливает гонку вооружений, подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия».

Евросоюз использует намного более конструктивную модель западного участия в делах Индо-Тихоокеанского региона. Буквально на следующий день после объявления о создании AUKUS Еврокомиссия обнародовала «Стратегию ЕС для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе», в которой делается акцент на «взаимодействии с регионом с целью формирования партнерств, которые укрепляют основанный на правилах международный порядок, решают глобальные проблемы, закладывают фундамент для быстрого, справедливого и устойчивого восстановления экономики, содействующего долгосрочному процветанию».

Выбранный ЕС подход объясняется пониманием общих экономических интересов: на долю обмена между ЕС и Индо-Тихоокеанским регионом приходится более 70% мировой торговли товарами и услугами и более 60% потоков прямых иностранных инвестиций. ЕС стремится подстегнуть прогресс и на других критически важных направлениях, таких как «демократия, верховенство закона, права человека, всеобщие согласованные обязательства», в частности, Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) и Парижское климатическое соглашение.

В отличие от США, Евросоюз понимает, что климатические действия и экономическое процветание намного важнее, чем подстрекательство к войне. Европа обещает стать «надежным партнером» для стран Индо-Тихоокеанского региона, создавая «добавленную стоимость» к ее давно сложившимся связям в регионе. (Как только что напомнили ЕС, некоторые партнеры могут быть не столь «надежны»: соглашение AUKUS фактически торпедировало сделку Австралии с Францией о закупке 12 дизельных подлодок на сумму 50 млрд австралийских долларов, то есть $36 млрд).

К сожалению, позитивный подход ЕС к Индо-Тихоокеанскому региону мало поможет принятию амбициозных обязательств по итогам СОР26, а они нужны, чтобы предотвратить катастрофическое потепление планеты. И не стоит заблуждаться: нынешних обязательств совершенно недостаточно. По данным нового доклада Chatham House, на сегодня наши шансы удержать глобальное потепление в пределах «значительно ниже» 2º по Цельсию относительно доиндустриальных уровней, как это предусмотрено Парижским соглашением, не превышают 5%.

Доклад предупреждает, что, если до 2030 года не сократить мировые выбросы углекислого газа, тогда к 2040 году примерно 3,9 млрд человек будут проживать в районах, где периоды сильной жары случаются в 12 раз чаще исторически среднего уровня. Кроме того, около 400 млн работников ежегодно будут сталкиваться с температурами, которые превышают безопасный уровень. Средняя доля пахотных земель, страдающих от сильной засухи, вырастет до 32% в год, что в три с лишним раза больше исторически среднего показателя; это радикально ослабит глобальную продовольственную безопасность.

Впрочем, сокращение выбросов — это лишь начало. Мы также должны принимать меры смягчения изменения климата, например, защищая и восстанавливая экосистемы, и инвестировать средства в адаптацию, с тем чтобы страны мира могли справиться с неизбежными проблемами — природными катастрофами, скудостью ресурсов, миграцией людей и так далее. Как показывают новейшие кризисы (от пандемии Covid-19 до урагана «Ида»), нам крайне нужны системы, позволяющие быстро мобилизовать усилия всех уровней власти и всего общества.

Итак, помимо резкого сокращения выбросов парниковых газов, борьба с изменением климата потребует всесторонних стратегий, предусматривающих предотвращение, подготовку, сотрудничество и координацию в беспрецедентных масштабах. Как однажды заметила Аша-Роза Мигиро, бывший заместитель генерального секретаря ООН, эта битва требует «военной подготовки».

Что произойдет, если на СОР26 лидеры окажутся не готовы к этому вызову? Китай, например, продолжит действовать. Его стратегия двойной циркуляции, представленная в прошлом году, сигнализирует всем остальным, что в случае, если глобального сотрудничества не будет (слабая внешняя циркуляция), Китай сосредоточится на выполнении собственных внутренних обязательств (сильная внутренняя циркуляция).

Как обычно, Китай применяет адаптирующийся, системный подход. Центральное правительство предоставляет общую стратегию, ресурсы и стимулы, а местные структуры отвечают за разработку и реализацию конкретных мер. Дело в том, что изменение климата представляет собой явно глобальную проблему, но оно будет по-разному влиять на разные регионы, и поэтому единообразные решения будут в данном случае неадекватны.

Соответственно, Китай превращает широкие цели в ряд управляемых задач, выполняемых на национальном, провинциальном и муниципальном уровнях, и мобилизует для этого не только местные власти, но и бизнес, гражданское общество, а также готовых к сотрудничеству иностранных партнеров. А вот чего Китай не делает, так это инициирование бесполезной гонки вооружений, которая лишь увеличит потребление ресурсов, причинит еще больше экологического вреда, воспрепятствует глобальному сотрудничеству, подорвет человеческое благополучие и отвлечет финансирование, которое в ином случае было бы направлено на смягчение и адаптацию к изменению климата.

Изменение климата уже приводит к жертвам. В битве с ним либо выиграют все, либо не выиграет никто. Великие державы мира действительно должны готовиться к войне, но им следует вести ее с правильным врагом.

Эндрю Шэн, Project Syndicate

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