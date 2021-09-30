У Таракана осталось еще меньше денег 3 30.09.2021, 12:54

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фото: SHUTTERSTOCK

Почему вырос дефицит госбюджета и на что тратили средства?

Дефицит республиканского бюджета на 1 сентября составил 776,8 миллиона рублей, сообщает Минфин. За август он вырос на 278,7 миллиона рублей. Среди причин, почему это произошло, — снижение доходов от уплаты НДС по сравнению с июлем, а также заметный рост трат на общегосударственную деятельность (это в том числе расходы на обслуживание госдолга, траты на госуправленцев, межбюджетные трансферты). При этом на социальную сферу чиновники в августе потратили меньше, чем месяцем ранее.

Почему вырос дефицит госбюджета

Одна из причин роста дефицита госбюджета — сезонный фактор, в прошлом году была похожая ситуация, этот показатель также увеличился.

В августе этого года снизились доходы от уплаты НДС: если в июле поступления по этой статье составили 1,9 миллиарда рублей, то в прошлом месяце — около 1 миллиарда. В августе налог на прибыль пополнил госбюджет на 23 миллиона рублей, а месяцем ранее — на 1,2 миллиарда. При этом в прошлом месяце ускорились темпы поступлений доходов от внешнеэкономической деятельности — с 0,2 миллиарда рублей в июле до 0,4 миллиарда в августе.

На что тратили деньги из госбюджета

Расходы республиканского бюджета в январе-августе составили почти 18,6 миллиарда рублей. Эта сумма равна 61,8% уточненного годового плана. Почти 9,7 миллиарда рублей от общей суммы расходов, или 56% от годового плана направили на общегосударственную деятельность. Среди прочего это расходы на обслуживание госдолга, траты на госуправленцев, межбюджетные трансферты. При этом темпы роста расходов на эту статью ускорились: в августе на это ушло 1 миллиард 34,4 миллиона рублей, а в июле — 726,3 миллиона рублей.

На национальную экономику за январь-август направили около 2,5 миллиарда рублей, или 59,8% от годового плана.

Расходы на финансирование социальной сферы (соцполитика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) за этот период составили 3 миллиарда 513 миллионов рублей, или 62,4% от годового плана. Если в июле на эту статью расходов ушло 594 миллиона рублей, то в августе — 435,4 миллиона.

Сколько потратили на национальную оборону в январе-августе, Минфин не сообщает в отчете.

Напомним, чиновники ухудшили прогноз по дефициту республиканского бюджета в 2022 году на уровне 2,9−3 миллиарда рублей, или 1,6% ВВП. Ранее власти прогнозировали, что бюджет будет в минусе на 1,9 миллиарда рублей.

Дефицит госбюджета Беларуси в 2020 году составил 2,2 миллиарда рублей. Чиновники сэкономили на образовании и здравоохранении, но сверх планов потратились на национальную оборону. Ранее чиновники утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

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