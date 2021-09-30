Названы четыре популярных напитка, которые могут привести к ложноположительному тесту на COVID-19 2 30.09.2021, 13:08

4,814

Открытие совершили специалисты из Тюбингенского университета Германии.

Экспресс-тесты помогают выявлять людей с коронавирусом, у которых заболевание протекает бессимптомно. Международная группа ученых установила, что тесты на 95 процентов эффективны при обнаружении COVID-19 в начале болезни. Однако иногда результат может быть ложноположительным, пишет healthinfo.ua.

Ученые из Тюбингенского университета Германии установили, что некоторые напитки могут приводить к такому неверному результату. Они представили свои выводы в International Journal of Infectious Disease.

«Газированные напитки, энергетики, алкоголь, минералка – могут вызывать появление ложноположительного результата», - сообщают ученые.

Исследователи объяснили в чем причина такого эффекта. По их мнению это может быть связано с изменением pH на фоне потребления подобных напитков. Это активирует антитела, которые присутствуют в тесте. Они добавили, что тестирование лучше всего проводить утром, до еды или питья, и по возможности под наблюдением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».