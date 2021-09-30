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Сейм Латвии поддержал запрет георгиевских ленточек

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  • 30.09.2021, 13:18
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Сейм Латвии поддержал запрет георгиевских ленточек

Их нельзя будет носить на публичных мероприятиях.

Парламент Латвии во втором чтении поддержал поправки к законом, предусматривающие запрет на использование георгиевских ленточек на праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах, сообщает Delfi

Утверждены во втором чтении изменения к Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятиях и к Закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

В то же время за запрет георгиевских ленточек проголосовали менее 50 депутатов. За поправки к Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятиях — 47 депутатов, за поправки к Закону "О собраниях, шествиях и пикетах" — 48. Однако это позволяет утвердить законы абсолютным большинством от числа зарегистрированных депутатов.

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