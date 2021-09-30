ЕРИП будет продавать информацию о белорусах 4 30.09.2021, 13:26

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Что это значит?

Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП сообщает, что с 1 октября начнет продавать информацию о клиентах, которые пользуются ее сервисами. Причем не только банкам, но и «иным лицам». Эта услуга будет стоить почти 2 тысячи рублей в месяц.

С 01.10.2021 ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» оказывает новые услуги:

- по предоставлению данных о клиентах, их представителях с целью обновления (актуализации) данных - для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (за исключением НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги), ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и иных лиц, осуществляющих финансовые операции (п.п. 5.1.9, 5.3.8);

Описание услуги под номером 5.1.9 появилось в «сборнике вознаграждений» ЕРИП. За предоставление данных будут брать абонплату: 1.710 рублей в месяц (независимо от даты предоставления доступа и даты отключения).

Что это может значить для простых беларусов? Например, то, что теперь их данные будут официально покупать-продавать. Раньше банковские работники совершали «холодные звонки» с предложением новых услуг, а на вопрос, где взяли номер, отвечали невнятно «нам передали из базы». Теперь это можно будет провернуть официальное.

А еще это может быть опасно тем, что новой услугой потенциально смогут воспользоваться мошенники — они как раз «иные лица, осуществляющие финансовые операции». Будет легче втереться в доверие к будущей жертве, зная информацию, полученную от ЕРИП.

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