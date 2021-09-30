Власти хотят начать взимать с белорусов налог на первую квартиру 19 30.09.2021, 13:41

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Изменения по налогу на недвижимость хотят ввести с 2022 года.

В Беларуси хотят ввести существенные изменения по земельному налогу и сбору на недвижимость. Первое — может появиться налог за первую квартиру или дом (уплачивать его не будут, как планируется, только льготники). Сейчас такой сбор с физлиц взимают только со второго и последующего жилья. Второе возможное новшество — льготники, у которых в собственности несколько объектов недвижимости, не смогут на свое усмотрение выбирать, за какой из них они будут платить налог, а за какой — нет. Эти и другие новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс. Zerkalo.io посмотрело, какие изменения могут ввести для белорусов по налогу на недвижимость.

Как платим налог на недвижимость сейчас

Налог на недвижимость сейчас не взимают за первую квартиру, а за последующие — да, он составляет 0,2% от стоимости таких помещений.

Ставки налога на недвижимость могут увеличиваться или уменьшаться решениями местных Советов депутатов (не более, чем в два раза).

Что хотят изменить

Чиновники хотят ввести налог на недвижимость и за первую квартиру — 0,2% от стоимости. Исключение хотят сделать только для льготников, среди них в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью. Для последних тоже хотят ввести новшество. Как планируется, им не надо будет платить за ту квартиру, налоговая база по которой больше, чем налоговая база. Сейчас льготникам можно самостоятельно выбрать, за какое жилье платить налог, а за какое — нет, если в собственности несколько квартиры.

Изменения по налогу на недвижимость хотят ввести с 2022 года.

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