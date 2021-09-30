Ученые заявили, что у продолжительности жизни человека нет предела 4 30.09.2021, 13:54

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Предел продолжительности жизни остается одной из излюбленных тем для споров в научной среде.

Рекорд француженки Жанны Луизы Кальман, родившейся в 1875 году и умершей в 1997-м, до сих пор не имеет равных: продолжительность ее жизни — 122 года и 164 дня. Хотя этот уникальный случай подтвержден, у многих он вызывает недоверие. Так, некоторые уверены, что Кальман умерла гораздо раньше, а дочь впоследствии выдавала себя за нее. Однако новое исследование ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) и Технического университета Чалмерса в Гётеборге (Швеция) допускает, что уже в этом столетии человек сможет жить до 130 лет — или даже дольше. Хотя шансы все еще малы, пишет Naked science.

Предел продолжительности жизни остается одной из излюбленных тем для споров в научной среде: так, авторы одних работ утверждали, что мы можем существовать до 150 лет, а другие — что не существует максимального возраста, до которого человек в силах дожить. К примеру, сотрудники Вашингтонского университета при помощи статистического моделирования недавно выяснили: вероятность того, что к 2100 году мы подойдем к рубежу в 126 лет, равна 89 процентам.

Ученые из Швейцарии и Швеции, статья которых опубликована в журнале Royal Society Open Science, продолжают эту дискуссию. Они проанализировали информацию, хранящуюся в Международной базе данных продолжительности жизни, по 1,1 тысячи долгожителей (старше 105) из 13 стран, в том числе Франции и Италии.

«Количество долгожителей (возрастом больше 100 лет) много лет растет во многих странах, благодаря улучшенному питанию, здоровью и социальным условиям, и так далее, хотя Covid-19 несколько снизил эти показатели, вероятно. Наше исследование рассматривает только тех, кто прожил более 105 лет, однако выглядит обоснованным считать, что те же факторы приведут к росту и числа «старейших из старых», — рассказал Энтони С. Дэвисон из Федеральной политехнической школы Лозанны в комментарии для «Газета.Ru».

Считается, что риск смерти увеличивается с возрастом: то есть у 90-летнего в полторы тысячи раз больше шансов скончаться в следующем году, чем у девятилетнего. Но результаты авторов нового исследования предполагают, что в итоге этот показатель выходит на плато и вероятность умереть остается, можно сказать, фиксированной: на уровне примерно 50 к 50. «После 110 лет можно считать, что прожить еще один год — это почти как монетку бросить, — добавляет Дэвисон. — Если выпадет «орел», вы доживете до следующего дня рождения, а если нет — умрете в какой-то момент в течение следующего года».

Из этого не следует, что такие люди бессмертны. У человека, прожившего более 110 лет, шансы достичь 130-летнего возраста все еще равны одному на миллион — маловероятно, но не невозможно. А если в мире прибавится людей столь почтенного возраста, благодаря современной медицине, социальному прогрессу и другим достижениям XXI века, это будет становиться все более правдоподобным — и кто-то из нас, быть может, вскоре побьет рекорд Жанны Кальман.

«Любое исследование экстремальной старости, будь то статистическое или биологическое, предполагает экстраполяцию, — объясняет Дэвисон. — Мы смогли установить, что если предел ниже 130 лет существует, то мы должны были уже сейчас обнаружить его, используя имеющиеся данные». Таким образом, считают ученые, продолжительность человеческой жизни, скорее всего, не имеет границ. Кстати, хотя статистические данные показывают, что мужчины умирают раньше женщин, различий в выживаемости между полами авторы новой работы не выявили.

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