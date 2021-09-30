Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк в третий раз отправили в ШИЗО 30.09.2021, 14:09

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Полина Шарендо-Панасюк

Причина — «руки в карманах».

Активистку «Европейской Беларуси» из Бреста Полину Шарендо-Панасюк в третий раз за 1,5 месяца в гомельской колонии отправили в ШИЗО. Об этом сообщил в «Фейсбуке» ее муж Андрей Шарендо.

На Полину, по словам мужа, составили четвертый рапорт за нарушение дисциплины. На этот раз — «за руки в карманах».

Активистку «Европейской Беларуси» незаконно осудили на 2 года колонии по трем статьям УК, суд признал потерпевшими от ее действий семь милиционеров. В семье — двое маленьких детей.

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