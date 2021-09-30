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Шпицев из Беларуси не выпустили в Нидерланды

  • 30.09.2021, 14:20
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Шпицев из Беларуси не выпустили в Нидерланды

Их остановили на границе России и Латвии.

Пять собак из Беларуси не добрались до Евросоюза: их остановили в пункте пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе. Животных везли на автомобиле из Витебска в Нидерланды.

При проверке сотрудник Россельхознадзора установил, что у одной из собак не было чипа. Вывоз животных из ЕАЭС был запрещен. Судя по фото, распространенному пресс-службой Россельхознадзора, как минимум две из пяти собак были породы шпиц.

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